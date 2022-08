Basketbalistům začíná třicet horkých dní přípravy, k dispozici budou všechny hvězdy

Většina z nich absolvuje v úterý první trénink v Mariánských Lázních, pouze pivot Jan Veselý dorazí teprve v sobotu a Vít Krejčí se smí podle regulí určených pro hráče NBA zapojit do týmového tréninku s reprezentací až od čtvrtka.

Konečná nominace dvanácti hráčů pro ME, které se do Prahy vrátí po 41 letech, bude jasná až po srpnových přípravných turnajích v Pardubicích (12. 8. s Bulharskem, 14. 8. s Chorvatskem) a Hamburku (19. 8. s Německem, 20. 8. se Srbskem či Itálií) a dvou kvalifikačních duelech o postup na mistrovství světa (24. 8. ve Francii a 27. 8. v Chomutově s Maďarskem).

„Program přípravy je docela našlapaný. V každém zápase ale půjde o skvělou konfrontaci před akcí, která bude v Česku určitě hodně sledovaná a celá basketbalová komunita je na ni hodně natěšená," míní kouč. Jádro mužstva tvoří hráči, kteří se podíleli před třemi lety na šestém místě na mistrovství světa nebo loni hráli na OH v Tokiu.

„Na poslední dva zápasy před šampionátem nekoukám jako na přípravné, už v nich bude důležité ze sebe vydat to nejlepší, protože stále máme šanci dostat se také na mistrovství světa. Naší hlavní akcí je sice mistrovství Evropy, ale chceme udržet šanci na postup i na další vrcholnou akci," dodal Ginzburg.

Češi vstoupí do evropského šampionátu 2. září v pražské O2 areně od 17:30 proti Polsku, dále ve skupině vždy ve stejný čas narazí na Srbsko (3. 9.), Nizozemsko (5. 9.), Finsko (6. 9.) a Izrael (8. 9.). Pokud by se basketbalisté vešli mezi čtyři postupující, hráli by osmifinále 11. září proti některému z mužstev milánské skupiny, kterou tvoří Itálie, Řecko, Chorvatsko, Ukrajina, Velká Británie a Estonsko.