Basketbalisty by mohl na kvalifikační zápas s Litvou posílit Veselý

Českou basketbalovou reprezentaci by mohl po prohře v Bosně a Hercegovině posílit v druhém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa v roce 2023 s Litvou pivot Jan Veselý. Jednatřicetiletý hráč Fenerbahce Istanbul a třetí draftovaný Čech do NBA by mohl dorazit k pondělnímu duelu v Opavě, pokud by došlo ke změně programu turecké nejvyšší soutěže. Informoval o tom reprezentační manažer Michal Šob.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Bratři Jaromír (vlevo) a Petr Bohačíkovi hovoří s novináři na tréninku před zápasem s Bosnou a Hercegovinou.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek "S Honzou jsme v kontaktu po celou dobu. Sice to pro něj není jednoduché, protože hraje v klubu hodně minut, ale ta vidina, že by nám nyní pomohl, je pro něj i nás lákavá," uvedl Šob. O tom, zda Veselý k týmu dorazí, by se mělo rozhodnout do neděle. Fenerbahce má jinak v turecké soutěži hostit v úterý Karsiyaku. "Zatím nejsem schopen říct, jak to dopadne," konstatoval Šob. Vedle Veselého se čeští reprezentanti musejí v úvodním kvalifikačním okně vypořádat s absencí dalších pivotů. Martin Kříž chybí kvůli zranění, Ondřeje Balvína a Patrika Audu nepustila z japonských klubů koronavirová opatření v zemi. Češi první zápas ve skupině F prohráli v Sarajevu s domácí Bosnou a Hercegovinou 90:97. Basketbal Basketbalista Jelínek byl i přes 31 bodů zklamaný z porážky v Bosně Nejlepšího hráče Euroligy ze sezony 2018/19 Veselého by vedle pomoci národního týmu motivoval i fakt, že se v duelu s Litvou rozloučí s reprezentační kariérou jeho kamarád a rozehrávač Jakub Šiřina. "Jeho vytíženost v klubu je poměrně velká, hraje zde permanentně třicet minut. Ve čtvrtek navíc Fenerbahce prohrálo v Eurolize se Efesem, takže ta nálada není dobrá. Snažím se ho proto přesvědčit, aby přijel a zlepšil si ji," uvedl Šob. "Za normálních okolností všichni víme, že Honza na zápasy národního týmu v průběhu reprezentačních oken nejezdí a většinou je to jen přes letní období. Tohle je ale výjimečná situace pro nás, pro něj i Jakuba Šiřinu, pro celou kvalifikaci vůči pivotům. Snažíme se udělat maximum, aby dorazil a Honza je tomu také nakloněný. Není to ale jen o něm a je tam spousta dalších faktorů," dodal reprezentační manažer. Druhý kvalifikační duel proti Litvě se uskuteční v Opavě v pondělí 29. listopadu. S ohledem na vládní opatření kvůli šíření koronaviru v zemi bude vstup do haly umožněn maximálně tisícovce fanoušků.

Reklama