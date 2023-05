Basketbalisty Milwaukee bude podle médií trénovat bývalý hráč Griffin

Třiapadesátiletý Budenholzer skončil u Bucks po pěti sezonách, během nichž pokaždé postoupil do play off a v roce 2021 dovedl mužstvo k titulu. V této sezoně vyhrálo Milwaukee základní část, ale v prvním kole play off vypadl tým kolem hvězdy Janise Adetokunba v pěti zápasech s Miami.