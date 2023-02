Basketbalisty povede při Hrubanově absenci jako kapitán poprvé Auda

Třiatřicetiletý hráč Jokohamy Auda je v nynějším kádru jedním ze tří účastníků loňského mistrovství Evropy spolu s dalším pivotem Ondřejem Balvínem z ukrajinského Prometeje a křídelníkem Tomášem Kyzlinkem z francouzského Limoges.

Kapitán Hruban, který působí v Londýně, podle původní dohody odehrál jen čtvrteční domácí duel s Francií v Pardubicích (59:72) a do Černé Hory s týmem neodcestoval stejně jako nemocný Martin Kříž z Nymburka.

"Tak čekal jsem na to osm let...," smál se Auda v reakci na novou roli kapitána. "Bohužel už to tak je. Jsem tady v týmu nejstarší, tak to padlo na mě. Pamatuju si to jako včera, když jsem přišel do nároďáku a byl jsem jeden z nejmladších. Uteklo to jako voda."

Zápisnému se vyhne. "Myslím si, že nebude. Nikdy to takhle nebylo. Uvidíme ale, jestli Ondra Balvín nebude chtít něco vymyslet. Ale snad ne," řekl Auda s úsměvem a v dobré náladě dodal, že kdyby v kabině rozhodli jinak, tak se tomu dá stejně zabránit. "Já jako ten, co je teď u moci, tak to zavádět nebudu."

Pouze on s Balvínem ze současného výběru v Podgorici byli v roce 2019 u tažení za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně a také před dvěma roky u první účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu. Šanci dostávají v rozhodnuté kvalifikaci hráči širšího kádru.

"Pocit z týmu je úplně jiný než za poslední roky. Všichni z mladých kluků se skvěle zapojili do týmu. Partu tu máme vždycky dobrou. I po herní stránce to jsou kluci, kteří umí hrát. Jenom ještě nemají tolik těch zkušenosti třeba právě z mezinárodních zápasů. To všechno časem přijde, proto jsou teď tady. Musí odehrát co nejvíc minut, nasbírat zkušenosti a celkově se posunout dá," prohlásil Auda.

Těší se na večerní atmosféru vyprodané haly s kapacitou 4500 diváků. "Černohorci do zápasu půjdou na 120 procent, protože jim jde o hodně. Myslím, že atmosféra v plné hale bude určitě super. My budeme chtít ukázat, že umíme hrát i ne v naší plné sestavě. Nemáme na sobě žádný stres a to by mohla být naše výhoda," podotkl Auda.