Philadelphia

Dlouho to vypadalo, že hrdinou bude pivot Philadelphie Joel Embiid, který nastřílel 41 bodů a pomohl v posledních šesti minutách smazat desetibodovou ztrátu. Jenže Celtics zahráli signál při vyhození z autu, míč se dostal k rozběhnutému Tatumovi, ten naznačil vnik pod koš, ale zastavil na trojce a přesným zásahem rozhodl. Do té doby se mu přitom moc nedařilo a zápas zakončil na 18 bodech.

Embiid se ale přeci jen mohl stát hrdinou, poté co ještě zkusil vystřelit přes tři čtvrtiny hřiště a k radosti fanoušků zamířil přesně, ale míč jeho ruku opustil už ve chvíli, kdy svítilo červené světlo oznamující konec zápasu, takže rozhodčí koš nemohli uznat. "Tohle je prostě příběh mého života, pořád mám smůlu," povzdechl si Embiid.

"Tohle je NBA a v té se může stát cokoli. Byla to neuvěřitelná koncovka. Já o takových střelách snil celý život. Dnes mi to vyšlo. Pak přišel neuvěřitelný moment od Joela, ale tušil jsem, že to bylo pozdě," řekl Tatum.