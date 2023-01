Basketbalová hvězda Mooreová ukončila kariéru

Jednička draftu WNBA z roku 2011 patří mezi jedenáct hráček, kterým se povedlo vyhrál zámořskou ligu, OH, MS a americký univerzitní šampionát NCAA. V roce 2013 byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finále WNBA, rok nato získala toto ocenění za základní část. Dvakrát Mooreová zvítězila i v Evropské lize, a to v roce 2012 s Valencií a o šest let později s Jekatěrinburgem.