Češi představili revoluční technologii. Může naprosto změnit zážitek v hale

Bez přehánění to lze nazvat revolucí v basketbalu i dalších halových sportech. Na nedávno skončeném mistrovství světa basketbalistek do 19 let ve Španělsku byla představena technologie unikátního LED kurtu, na němž je možné zobrazovat grafiky a animace v průběhu zápasu. Dodávání obsahu na tuto přelomovou palubovku měla kompletně na starost česká agentura Go4gold. „Ohlasy máme skvělé. Technologie je fakt revoluční. Jestli se rozšíří, naprosto změní zážitek v hale. A vlastně i v televizi,“ líčil kreativní ředitel a spolumajitel agentury Tadeáš Drahorád.

Foto: Go4gold Česká agentura Go4gold se podílela na basketbalové novince, speciálním LED kurtu.

Článek Celkem 140 spojených LED panelů, na nich vrstva plexiskla. Nezní to příliš jako basketbalový kurt. „Ale vlastnosti to naštěstí má stejné. Samozřejmě jsme měli trochu obavy, jestli to nebude pro hráčky rušivé, ale ukázalo se, že vůbec. Palubovka byla trochu světlejší, ale nezaregistroval jsem jedinou výtku," vysvětloval Drahorád s tím, že během hry zůstává kurt statický. „Nesmí se nic hýbat. Jen ve chvíli, kdy je míč mimo hru," pokračoval. Oproti klasické obrazovce má tato novinka pro diváky jednu zásadní výhodu. „Je pořád na očích, ne někde v rohu stadionu. Navíc je vidět i v televizním přenosu," popisoval Drahorád. „Můžeme využívat grafiky a animace před zápasem a během přestávek. A například i po úspěšném trestném hodu nebo tříbodové střele," vykládal. Celý kurt tvoří 140 spojených a zasilikovaných LED panelů, na kterých je 1 cm vrstva nějakého plexiskla s takovou tónovací fólií (jako do auta). Dělá to německá firma ASB Glassfloor. Jednou jim jeden panel vypadl, opravili ho za 2 minuty. pic.twitter.com/6UMdFOnHCd — Tadeas Drahorad (@TadeasDrahorad) July 23, 2023 Tato inovace je zatím v testovacím režimu, poprvé v ostrém utkání byla využita shodou okolností ve čtvrtfinálovém utkání Češek proti USA a odehrál se na ni zbytek vyřazovací fáze. „Je to víceméně prototyp, takže náklady jsou zatím samozřejmě velké. Ale jestli se je povede srazit, tak nevidím důvod, proč by se v budoucnu tyhle kurty nevyužívaly ve všech větších halách. Posune celý sportovní průmysl," věří Drahorád, jehož agentura, která se zaměřuje na fanouškovské zážitky ze hry, vyhrála tendr Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Foto: Go4gold LED kurt nabízí i možnost unikátní prezentace pro sponzory. Technologie by se mohla uchytit i díky velkému potenciálu využití pro partnery. „Takovou 3D prezentaci svého produktu by firma mohla jinde získat jen hodně těžko," přibližoval Drahorád. Věří také, že kurty půjde využít i v dalších halových sportech. „Třeba ve volejbale nebo házené," doplnil. Basketbal Brown se v NBA dohodl s Bostonem na smlouvě za rekordních 304 milionů