Belgie - Španělsko 64:58 Belgické basketbalistky poprvé ovládly ME

Belgické basketbalistky zvítězily ve finále mistrovství Evropy v Lublani nad Španělskem 64:58 a slaví první triumf v historii. Dosud měly bronzy z kontinentálního šampionátu z let 2017 a 2021. Španělky sice až do 36. minuty nepustily soupeřky do vedení, ale na zlaté medaile z let 1993, 2013, 2017 a 2019 nenavázaly.

Článek Belgii dovedla k triumfu pivotka Emma Meessemanová, která si ve finále připsala 24 bodů i osm doskoků a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje. Double double zaznamenala díky 18 bodům a 15 doskokům Kyara Linskensová. Na straně poražených byla nejlepší střelkyní se 14 bodů Queralt Casasová. Belgičanky prošly turnajem bez jediné porážky. Ve finále však doháněly od začátku ztrátu a ke konci třetí čtvrtiny měly ještě desetibodové manko. Vedly poprvé až v čase 35:45, kdy je poslala do náskoku 55:54 trojkou Meesemanová a navázala na úspěšné hody Linskensové. Celkově od nich Španělky prohrály tuto pasáž 2:12 a šestibodovou ztrátu už nedohnaly. Stříbro získala i María Condeová z USK Praha, která kvůli zranění stejně jako ve čtvrtfinále i v semifinále ve španělské sestavě chyběla. Na bronz dosáhla Francie, jež zdolala Maďarsko 82:68 a získala medaili pošesté za sebou. Na minulých pěti kontinentálních šampionátech brala shodně stříbro. Maďarky, které ve čtvrtfinále vyřadily Česko, na první cenný kov od bronzu v roce 1991 nedosáhly. Nejlepší střelkyní vítězek byla s 20 body Mamignan Touréová a dvouciferný počet bodů si připsaly také Iliana Rupertová (13), Alexia Chartereauová a Leila Lacanová (obě 10). Porážku Maďarska neodvrátily ani Virág Kissová (21) či Cyesha Goreeová s Ágnes Studerovou , autorky patnácti. Na bronzu se podílela i Valériane Vukosavljevičová ze pražského USK, která si připsala tři body, pět asistencí a čtyři doskoky. Mistrovství Evropy basketbalistek v Lublani: Finále: Belgie - Španělsko 64:58 (13:17, 25:32, 43:48) Nejvíce bodů: Meessemanová 24, Linskensová 18, Vanloová 13 - Casasová 14, Carreraová 12, Ginzová 10. O 3. místo: Maďarsko - Francie 68:82 (8:26, 30:49, 49:61) Nejvíce bodů: Kissová 21, Goreeová a Studerová po 15 - Touréová 20, Rupertová 13, Chartereauová a Lacanová po 10. O 5. místo: Německo - Srbsko 62:78 (15:25, 34:47, 43:62) Nejvíce bodů: Geiselsoderová 14, Gulichová 10, Greinacherová 9 - Andersonová 16, Djordjevičová 12, Crvendakičová a Stankovičová po 10. Konečné pořadí: 1. Belgie 2. Španělsko 3. Francie 4. Maďarsko 5. Srbsko 6. Německo 7. ČESKO 8. Černá Hora 9. Itálie 10. Velká Británie 11. Řecko 12. Slovensko 13. Lotyšsko 14. Turecko 15. Slovinsko 16. Izrael Basketbal Nespravedlnost basketbalistky hází za hlavu. Láká je původně nedosažitelná olympijská naděje

