Nespravedlnost basketbalistky hází za hlavu. Láká je původně nedosažitelná olympijská naděje

V slzách reprezentantky vstřebávaly zklamání a křivdu, po níž ztratily v posledních sekundách duel s Maďarkami. Páteční volno v Lublani ale využily k naladění na Němky. „Už se v tom nemůžeme hrabat, je tady pořád o co hrát. Zabojovat o Paříž, to by každá z nás děsně moc chtěla a původně se to zdálo takřka nedosažitelné. Musíme všechny pocity nespravedlnosti hodit za hlavu a nastavit mysl tak, abychom v sobě ještě našly síly," říká Kateřina Zeithammerová, hlavní postava vypjaté čtvrtfinálové koncovky.

Její koš dostal Česko do vedení a vzápětí bránila najíždějící Studerovou, které utekl míč za čáru. Zasáhla ale maďarská challenge. „Byla jsem z toho dost špatná, i den po zápase to celé ještě bolí. Ale musíme zvednout hlavu. Když jsem se v klidu podívala na video zmíněné akce, tak si myslím, že tam nebyla žádná moje teč a sudí nám nesprávně vzali balón," tvrdí pro ČTK na ME debutující 21letá hráčka Hradce Králové.

Rozhodčí měli pravdu, míč opravdu změnil směr po kontaktu s hlavou. Sice s hlavou Maďarky, ale kdo by to řešil, že jo ...@EuroBasketWomen @cz_basketball pic.twitter.com/1yS38RWNxW — CrunchTimeCZ (@CrunchTimeCZ) June 22, 2023

„Samozřejmě se probírají poslední vteřiny. Je to smutné, ale my víme, že chyb jsme za těch předešlých 39 minut udělali také dost. Škoda, že jsme si nechali Maďarky tolik utéct. Samozřejmě bylo blízko k té pohádce a senzačnímu otočení a ve chvíli, kdy vám to neumožní trošičku chyba někoho jiného, tak všechno mrzí o to víc," prohlašuje pro Radiožurnál asistent trenérky Petr Treml.

„Skandální rozhodnutí poškodilo nejen náš tým, ale podkopalo i důvěru v systém, který by měl lidské chyby napravovat. V tak důležitém okamžiku a za pomoci videa se omyl nesmí stát. Snad ale nadšeně bojující národní tým i přes nepochopitelný zářez uhraje olympijskou kvalifikaci, moc bych mu to přál a zasloužil by si to," míní šéf svazu Miroslav Jansta.

Češky však budou muset čelit výškové převaze Německa. „Prosadit se pod košem bude zase těžké. Potřebujeme, aby nám padaly střely z dálky a v obraně tlačit na hráčku s míčem," uvažuje Zeithammerová. „Musíme se vypořádat nejen s vysokou pivtkou Gülichovou, ale i hráčky na pozicích křídel v německé sestavě mají víc centimetrů než ty naše," připomíná Treml.