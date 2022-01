"Hodně respektuji hru Spurs a mám ji dost načtenou. Vím, co chtějí hrát v obraně, tak jsem se snažil být od začátku agresivní v útoku, abych jim to ztížil, a ono to vycházelo," řekl Booker, který měl na kontě 41 bodů už po třech čtvrtinách. Nakonec zaznamenal čtvrtý nejlepší výkon kariéry. Jeho rekordem zůstává 70 bodů z roku 2017.