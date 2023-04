Boston - Atlanta 119:106 Stav série 2:0 Boston přidal druhou výhru v sérii, Phoenix a Cleveland srovnaly

Basketbalisté Bostonu využili naplno domácího prostředí a po výhře 119:106 vedou nad Atlantou v osmifinále play off NBA už 2:0. Cleveland doma vyhrál nad New Yorkem 107:90 a srovnal sérii na 1:1 a na druhý pokus doma uspěl i Phoenix. Ten dal do druhého duelu vše a vyhrál nad Los Angeles Clippers 123:109, čímž rovněž srovnal sérii na 1:1. Devin Booker k tomu přispěl 38 body a devíti asistencemi.

Foto: David Butler Ii, Reuters Guard Atlanty Hawks Dejounte Murray brání basketbalistu Bostonu Celtics Marcuse Smarta (vlevo).

Reklama