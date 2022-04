Bridges dostal od NBA milionovou pokutu za hození chrániče, který zasáhl fanynku

Bridges byl v poslední čtvrtině vyloučen za protesty a cestou do šaten mrštil chránič zubů po divákovi, který na něj zblízka posměšně pokřikoval. Místo toho ale zasáhl vedle stojící dívku.

"Z mé strany to bylo rozhodně nepřijatelné a beru za to plnou zodpovědnost. Takhle se nechovám a nikdy se tak neprojevuji. Takže to bylo určitě špatně, hodně emocí. Doufám, že se mi podaří s tou dívkou spojit, upřímně se jí omluvit a něčím ji potěšit," řekl Bridges, jehož tým v Atlantě prohrál 103:132 a sezona pro něj skončila.