Brněnskou bitvu o druhé místo v lize basketbalistek vyhrálo Královo Pole

Kouč vicemistrovských Žabin Viktor Pruša litoval košů inkasovaných z druhých šancí. Domácí hráčky využily 15 útočných doskoků k 21 bodům. "To bylo i v minulém utkání, mysleli jsme, že nám to bude procházet. Proti kvalitnějšímu soupeři to neprošlo. Musíme se vrátit k tomu, co rozhoduje, a to je bojovnost a vůle. Poslední situace byla právě o našem špatném obraném doskoku," konstatoval Pruša.