Brněnští basketbalisté podruhé porazili Pardubice, Ústí v Kolíně vyrovnalo

"Ve třetí čtvrtině to s námi vypadalo, že tady dostaneme výprask a pojedeme domů. My jsme se ovšem nevzdali, neskutečně jsme zabojovali a zápas otočili. Myslím si, že nám toto vítězství hodně pomůže i v následujících utkáních série," řekl kouč vítězů Jan Šotnar.

"Došly nám síly v závěru. Petráš se vyfauloval a šlo to s námi z kopce. Nedokázali jsme si pohlídat náskok, který jsme získali, a v závěru jsme to nedokázali nabrat zpět v náš prospěch," řekl Lošonský. "Mrzí mne, že jsme včerejší utkání odehráli úplně jinak. Opět se nedostáváme k jednodušším střelám a nemáme takové procento trojek, jako jsme měli v sezoně. Pokud si nepomůžeme trojkama, tak je to pro nás problém," konstatoval domácí trenér Miroslav Sodoma.

"Změnili jsme obranu z osobní do zónové a ta nás vrátila do zápasu. Druhý poločas už jsme odehráli v lepším rytmu, táhne nás naše druhá pětka, střídající hráči," řekl brněnský kouč Lubomír Růžička. Trenér Pardubic Dino Repeša litoval ztraceného náskoku po nadějném úvodu. "Měli jsme dobrý první poločas, škoda posledních pěti minut. Brno hrálo na hranici agresivity a faulů, ale dokážeme se na to adaptovat a uvidíme, jak to dopadne v úterý," řekl.