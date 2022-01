"Všichni víme, jaká je situace. Proto ji budu brát takovou, jaká je, den po dni a basketbal si prostě užiju. Uvidíme, jak se to vyvrbí dál," řekl Irving, jenž stále doufá, že do konce ročníku bude moci hrát také v domácí hale Barclays Center. Ve středečním zápase trefil devět ze 17 střel a získal tři míče.

Třiačtyřicetiletý Němec, jenž před necelými třemi lety odešel do sportovní penze, si ceremonii užil s osmi spoluhráči z mistrovské sezony, a to včetně současného kouče Dallasu Jasona Kidda. "Skoro jsem to zvládl bez toho, abych se dojal, ale kluci mě vždy dostanou," smál se Nowitzki, nejužitečnější hráč NBA z roku 2007.