Brooklyn zaplatí pokutu za vpuštění neočkovaného Irvinga do šaten

Vedení basketbalové NBA vyměřilo klubu Brooklyn Nets pokutu 50 000 dolarů za to, že umožnil neočkovanému Kyriemu Irvingovi vstup do šaten mužstva v hale Barclays Center. I po uvolnění koronavirových opatření v New Yorku totiž nemají osoby bez ukončené vakcinace proti covidu-19 do těchto prostor přístup a podle ligy klub porušil i bezpečnostní protokol NBA.

Foto: Benny Sieu, Reuters Irving stále nemůže za Brooklyn hrát. Ilustrační fotoFoto : Benny Sieu, Reuters

Článek Irving bez očkování stále v New Yorku nemůže hrát zápasy, po uvolnění opatření už ale smí do veřejných prostor v místních halách. Nedělní výhru 110:107 nad New Yorkem Knicks tak sledoval jako fanoušek z hlediště za lavičkou, poté ale šel za spoluhráči i do šaten. Pro zaměstnance, kteří se mohou v těchto prostorách pohybovat, ale stále platí povinnost očkování. "Nechápu to. Všichni jsme zmatení. Vždyť už jsou v budově tak jako tak neočkovaní lidé," zastával se Irvinga spoluhráč Kevin Durant, který vyzval starostu New Yorku Erica Adamse, aby opatření vyřešil. Basketbal Krejčí má v NBA nové bodové maximum, Towns se blýskl 60 body

