"Před zápasem jsem řekl trenérovi, že nutně potřebujeme vyhrát a že pro to udělám maximum. Že klidně budu hrát celých 48 minut. Že to prostě zařídím. V hlavě jsme si to nastavil, že musím dominovat že musím předvést to nejlepší, co ve mně je. No a asi jsem to předvedl," prohlásil Towns.