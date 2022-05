Bývalá opora basketbalistek USK Palauová ukončila v 42 letech kariéru

Bývalá basketbalistka USK Praha a dlouholetá kapitánka španělské reprezentace Laia Palauová dnes ukončila ve 42 letech aktivní kariéru. Trojnásobná mistryně Evropy a stříbrná medailistka z olympijských her, která dovedla mimo jiné před sedmi lety pražský celek k jedinému triumfu v Eurolize, to oznámila dnes na tiskové konferenci. Hvězdná rozehrávačka působila na palubovkách sedmadvacet let.

Foto: Profimedia.cz Laia Palauová ukončila profesionální kariéruFoto : Profimedia.cz

Článek "Přestávám hrát basketbal. Nechci ale používat spojení, že končím. Basketbalový svět totiž neopouštím a moje idylka s tímto sportem nekončí. Budu v něm pracovat dál. Tento sport byl můj život a bude to tak i nadále," citovala Palauovou agentura AFP. Rodačka z Barcelony vytvořila během kariéry rekord v počtu startů ve španělském národním týmu (315). Vedle zlatých medailí z ME 2013, 2017, 2019 a stříbra na OH 2016 získala také stříbro na mistrovství světa před osmi lety. Celkem vybojovala v dresu "La Roja" na mezinárodní scéně dvanáct medailí. Reprezentační kariéru ukončila vloni po ME, kde Španělky skončily sedmé. Vedle úspěšné reprezentační kariéry má za sebou Palauová povedené působení na klubové úrovni, kde vyhrála dvakrát prestižní Evropskou ligu. Vedle USK Praha, s nímž triumfovala roce 2015, uspěla o tři roky dříve také s Valencií. Celkem drží se 1353 asistencemi rekord soutěže. Mimo USK Praha (2013-2017) a Valencie působila Palauová také v Barceloně, Bourges, Polkowicích, australském Jayco Rangers a naposledy Gironě. Zde hrála také s českou reprezentantkou Julií Reisingerovou. Během klubové kariéry získala Palauová v různých ligách 14 mistrovských titulů a 11 pohárů a 6 superpohárů. Basketbal Na dratfu NBA bude počtvrté v historii vybírat jako první Orlando

Reklama