USA - Česko 21:8 Češky na MS v basketbalu 3x3 podlehly až USA a budou hrát osmifinále

České basketbalistky na mistrovství světa 3x3 ve Vídni prohrály přímý duel o postup do čtvrtfinále se Spojenými státy americkými 8:21 a budou hrát osmifinále. Američanky na závěr bojů v základní skupině C připravily týmu ve složení Kateřina Galíčková, Karolína Šotolová, Anna Rylichová, Alžběta Levínská první porážku na turnaji. Už před tím si po úterních výhrách nad Kanadou a Mongolskem české hráčky zajistily play off vítězstvím nad Maďarskem 17:14. Osmifinále je čeká v sobotu, jméno soupeře se dozvědí až v pátek po dohrání skupiny B.

Článek S Maďarkami svedl český tým vyrovnanou bitvu, ve které dlouho doháněl mírnou ztrátu, ale zejména díky Galíčkové, která dala 11 bodů, se mu povedl obrat. Zajistil si tím postup ze skupiny a živil šanci na první místo v tabulce a přímý postup mezi nejlepších osm celků. "Dnes jsme věděly, že potřebujeme vyhrát, abychom postoupily dál. Takže byl na nás tlak. Vázne nám komunikace v obraně. Řekly jsme si nějaká pravidla, a ne všechno jsme dodržovaly. Přehrály nás jedna na jedna, takže se musíme víc koncentrovat, ale jinak jsme podaly dobrý týmový výkon. Zní skvěle, že postupujeme," konstatovala na svazovém webu Rylichová. Zápas proti USA, které už měly na kontě porážku s obhájkyněmi stříbra z Kanady, byl vyrovnaný jen do stavu 3:3. Pak soupeř odskočil a na 21. bod znamenající konec zápasu dosáhl už dvě minuty před koncem desetiminutové hrací doby. O polovinu českých bodů se tentokrát postarala Levínská, na americké straně se deseti body a devíti doskoky prezentovala pivotka Cameron Lee Brinková. "Američanky na nás byly nachystané, byly agresivní a my jsme byly povolené. Nedokázaly jsme je ubránit, zato ony nás ubránily všude," řekla svazovému webu Galíčková, jež si tentokrát připsala jediný bod. Basketbal Nejslabší tým NBA Detroit povede Williams, má dostat rekordní smlouvu

