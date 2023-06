Nejslabší tým NBA Detroit povede Williams, má dostat rekordní smlouvu

Williams v květnu skončil po čtyřech letech na lavičce Phoenixu, s nímž předloni hrál finále, ale letos stejně jako loni se Suns vypadl ve druhém kole play off. Za minulý ročník obdržel ocenění Trenér roku, ve Phoenixu měl smlouvu ještě na tři roky.

Detroit bude Williamsovým třetím působištěm v NBA v roli hlavního kouče, dříve vedl také New Orleans. Jeho úkolem bude nasměrovat klub trojnásobných šampionů na cestu zpět na výsluní. Pistons v této sezoně vyhráli jen 17 zápasů, za posledních patnáct ročníků jen třikrát postoupili do play off, ale nevyhráli v něm ani zápas. Williams se stane nástupcem Dwanea Caseyho, který v dubnu po skončení základní části odstoupil.