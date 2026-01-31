Český pohár vyhrály premiérově hráčky SBŠ Ostrava. Více jsme to chtěly, říkala Válková

Článek
„Už včera jsme postupem do finále psaly historii, dneska jsme ji ještě vylepšily. Holky si za vítězstvím šly a všechny to moc chtěly, což bylo úplně to nejdůležitější,“ říkala po premiérovém triumfu trenérka SBŠ Ostrava Iveta Rašková.
Ostravský tým, který je třetí v ligové tabulce za USK Praha a Žabinami Brno, potvrdil při jejich absenci v soutěži na závěrečném turnaji ve své hale roli papírového favorita. Po semifinálové výhře nad Hradcem Králové 79:68 si poradil také s KP Brno, které přitom v polovině třetí čtvrtiny vedlo o deset bodů.
„Diváci nás tady doma za úspěchem hnali. Atmosféra byla fantastická, čehož jsme dokázaly využít v době, kdy se nám tolik nedařilo. Dali jsme tam holky, které by měly být tahounkami, a ony prostě dokázaly smazat náskok soupeře,“ pokračovala Rašková.
V závěrečných dvou minutách předposledního dějství domácí hráčky předvedly šňůru jedenácti bodů a vedení už nepustily. Nejužitečnější hráčkou byla vyhlášena Chorvatka Iva Beloševičová, která k vítězství Ostravy přispěla 21 body a 12 doskoky. V dresu KP byla nejlepší střelkyní s 26 body Finka Sara Rokkanenová. Hrající asistentka Michaela Vondráčková dala 21 bodů.
Hráčky SBŠ si pomohly k vítězství 56 doskoky, soupeřky jich měly 39. „Rozhodující byla ta třetí čtvrtina, kdy jsme ztrácely, ale pak jsme to otočily. Řekla bych, že jsme to více chtěly,“ říkala nejlepší domácí česká basketbalistka Lucie Válková, která ve finálovém utkání proti KP Brno zaznamenala třináct bodů, tři asistence a tři doskoky.