Čeští basketbalisté jsou s koučem Ocampem v dobrých rukou, řekl trenér Scariolo

Sedmačtyřicetiletý Ocampo nahradil letos v létě Ronena Ginzburga. Izraelský kouč s českým občanstvím skončil po deseti letech. Pomohl například k šestému místu na mistrovství světa 2019 nebo k postupu na olympijské hry v Tokiu. Ocampo by měl na jeho práci navázat a začlenit do týmu novou generaci hráčů.

„Myslím, že jsou ve správných rukou. A i ti velcí hráči Veselý nebo Satoranský mají podle mě ke konci kariér ještě daleko. Pamatuju si, že když jsem poprvé přišel k týmu Španělska v roce 2009, tak už lidé mluvili třeba o (Pau) Gasolovi. A on hrál do roku 2021. Lidé chtějí vidět nové tváře, nová jména, nové věci. To je v pořádku, a když je máte, měl byste jim dát šanci. Ale nesmí to být v rozporu s tím, že můžete stále dostat to nejlepší z vašich nejlepších hráčů,“ uvedl Scariolo.