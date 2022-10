Nyní šestapadesátiletý Mutombo byl uveden do Síně slávy v roce 2015. V NBA hrál v letech 1991-2009 za Denver, Atlantu, Philadelphii, New Jersey, New York a Houston. Osmkrát byl vybrán do Utkání hvězd a čtyřikrát byl vyhlášen nejlépe bránícím hráčem sezony.