Čtvrtou posilou basketbalistů Nymburka je americké křídlo Lockett

"Eric hraje velmi dobře a rychle do koše, ale nás zaujal především tím, jak pracuje pro tým i bez míče a zejména svou obranou, kterou nám dává do defenzivy mnoho dalších možností," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Locket sledoval Nymburk v době, kdy český klub hrál v Lize mistrů proti PAOK Soluň, zatímco on působil v konkurenčním Arisu. "A také mám kamaráda Torina Dorna, který hrál za Jindřichův Hradec, takže mám trochu povědomí o české lize. A být součástí vítězného týmu je to, co jsem chtěl," řekl Lockett.