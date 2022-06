Čtyřicetiletý pivot Benda pokračuje v Nymburce, podepsal roční smlouvu s opcí

"Už v průběhu sezony jsem se rozhodl, že mě basketbal pořád naplňuje a že chci dál hrát. Jedinou otázkou bylo, zda se dohodnu s Nymburkem na smlouvě, nebo budu pokračovat jinde," řekl Benda v tiskové zprávě.

V nejlepším domácím klubu působí od roku 2007. "Svou dobu v Nymburce vidím na svém synovi, který se narodil rok poté, co jsem do Nymburka přišel. Takže si vždy k jeho věku přičtu jeden rok a mám to spočítané," uvedl rodák z Jihlavy.

Za 21 sezon v nejvyšší soutěži odehrál Benda 768 zápasů, v nichž nastřílel 8013 bodů. V uplynulé sezoně měl v lize průměry 6,6 bodu, 4,4 doskoku a 1,5 asistence na zápas.

Pokud by se bývalý basketbalista Brna rozhodl uplatnit opci i po další sezoně, mohl by se stát šestým hráčem v historii ligy, který by v ní nastoupil ve věku 42 let. Těmi předchozími byli Miroslav Koláček, Kamil Brabenec, Jiří Pospíšil, Jaroslav Kantůrek a Tomáš Vaněk.