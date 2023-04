Dallas se do play off NBA nepodívá, Lakers ukončili vítěznou šňůru Phoenixu

Dallas se snažil vytvořit siný tým a v průběhu sezony přivedl k Luku Dončičovi další hvězdu Kyrieho Irvinga, jenže v závěru sezony týmu došel dech a nakonec se nepodívá ani do play off. O poslední šanci se klub připravil sám rozhodnutím, že při absenci Irvinga bude šetřit i Dončiče. Ten proti Chicagu nastoupil jen na 12 minut a Mavericks bez něj přišli o vedení a prohráli. Dončič i tak byl se 13 body nejlepším střelcem týmu.

"Nebylo to tak, že bychom to vzdali, ale vedení se rozhodlo, že nemá smysl riskovat zranění hráčů a že je budeme šetřit. To jsem hráčům řekl před zápasem. I tak jsme vedli, bohužel jsme to neudrželi. Naším cílem je vytvořit mistrovský tým, teď to tak sice nevypadá, ale věřím, že v budoucnu se nám to vrátí," řekl trenér Jason Kidd.