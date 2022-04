"Tenhle tým mám opravdu rád. Jsme bojovníci a to, že se mi daří, vychází z naší hry," chválil Brunson spoluhráče. Během utkání ho záda rozbolela po střetu s Roycem O'Nealem, navíc za protesty obdržel technickou chybu. "Liga musí reagovat. Hned po zápase," láteřil trenér Dallasu Jason Kidd.

Jazz v poločase prohrávali o 17 bodů, po přestávce se ale vzchopili a ve čtvrté čtvrtině dokonce o bod vedli. Brunson však odpověděl šesti body, další čtyři přidal Spencer Dinwiddie a Mavericks se dostali do vedení 113:104, které už nepustili. Před čtvrtým utkání, jež se bude hrát opět v Utahu, vedou 2:1.

Memphis otočil zápas na hřišti Minnesoty poté, co posledních 13 minut ovládl v poměru 42:12. Uspěl i díky prvnímu triple doublu v play off v klubové historii, který nasbíral Morant za 16 bodů, 10 doskočených míčů i asistencí.

"Našli jsme způsob, jak jim v obraně vystavit stopku. Díky ní jsme se pak chytili i v ofenzivě," těšilo Moranta. "Pokaždé, když se dostaneme do vysokého vedení, znervózníme," litoval rozehrávač Minnesoty D'Angelo Russell, autor 22 bodů. "Víme, že v play off nedostaneme nic zadarmo. Ani bychom to tak nechtěli," dodal jeho spoluhráč Patrick Beverley.