Dohrát se zlomeným nosem a prohrát o bod? Asi bych něco rozkopal, svěřil se opavský Jurečka

Na vyrovnání Američana Rosse minutu před koncem (74:74) odpověděl 38 vteřin před vypršením hrací doby trojkou Zbránek (77:74) a těsný náskok už si Slezané vzít nenechali. Opava zvítězila 78:76 srovnala finále na 1:1.

„Začali jsme příšerně a pak jsme se z toho dostávali celý zápas. Hráli jsme přesně tak, jak Opava chtěla. Dát 76 bodů je příšerně málo. Dnes jsme si nezasloužili vyhrát. Holt se tu ještě jednou vrátíme," vykládal nymburský Vojtěch Hruban, jehož tým se poprvé trefil až ve 4. minutě utkání za stavu 0:14.

Na konci zápasu si Nymburk připsal první finálovou porážku od června roku 2011. „Opavě patří kredit, vlétli do toho a byli všude. Hraje se ale na tři zápasy a pokud to nedokážou dotáhnout, tak je to jen číslo do statistik," přemítal český reprezentant.

Opavští, hrající bez Kouřila a Švandrlíka, kteří nedohráli první zápas série, vyhráli první desetiminutovku nad obhájcem trofeje vysoko 31:14. „Možná nás Nymburk trošku podcenil, když viděl, že Kuřka se Švandysem nehrají. Asi si mysleli, že to půjde samo. Zkusili jsme na ně vlítnout, odměnou byl náskok 14:0. Byli jsme na vlně a vezli jsme se na ní. Hnaly nás tři tisícovky lidí, to nám dodalo energii," radoval se opavský Luděk Jurečka.

Zkušený křídelník, jenž v zápase zaskakoval i na pozici rozehrávače, očekával ve druhém poločase nymburský nástup. Ten ale nepřišel. „Čekal jsem vítr. Tak jako v Nymburku, kde nás domácí zmlátili. Dostávali jsme deset dvanáct bodů za tři minuty. Teď to předvedli jen na začátku čtvrté čtvrtky, naštěstí jsme se ale dokázali vrátit do vedení. Série je vyrovnaná, je to super," usmíval se 38letý Jurečka.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Fanoušci Opavy vytvořili ve finále s Nymburkem pekelnou atmosféru.Foto : Sznapka Petr, ČTK

Zápas dohrával excelentní střelec s tampony v nose po úderu loktem od spoluhráče Markussona. „Dal mi do nosu, jak šel blokovat. Už před tím jsem dostal do lícní kosti, kterou jsem měl kdysi zlomenou, pak jsem měl rozkousnutý jazyk... Dnes jsem to dal krví, ale vyplatilo se. Kdybychom prohráli o bod a já dohrál se zlomeným nosem, to bych fakt něco rozkopal," vykládal Jurečka.