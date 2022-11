Mavericks v utkání promarnili vedení až o 25 bodů, proto o vítězství rozhodl až Dončič trojkou 27,8 sekundy před koncem. Po ní se Dallas dostal do vedení o čtyři body, a i když ještě Clippers stihli reagovat košem za dva body a šestkou, nestačilo to. Dončič nasbíral také 11 doskoků.

Celý druhý poločas odehrál bez střídání a celkově 41 minut poté, co den předtím strávil na hřišti v Houstonu 29 minut. "Byl unavený, je to moje chyba. Soupeř Paula zdvojoval, my jsme ale několikrát nebyli schopni si lépe přihrát," řekl trenér Tyron Lue.