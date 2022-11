Embiid je s 59 body rekordmanem sezony NBA, Garland také dal přes padesát bodů

"Byl to nejdominantnější výkon, jaký jsem kdy viděl, pokud počítáme útok i obranu. Bylo to něco neuvěřitelného," žasl trenér Philadelphie Doc Rivers.

V historii Sixers nastříleli víc bodů jen Wilt Chamberlain (68, 65, 62 bodů) a Allan Iverson (60 bodů). "Jsou to obrovské legendy, které neskutečně respektuji. A být v jejich společnosti pro mě znamená hodně. Prostě jsem měl horkou ruku a spoluhráči mě proto hledali," řekl Embiid, který jako teprve třetí hráč v historii dal ve dvou zápasech po sobě přes sto bodů. Rázem se dostal na třetí místo tabulky střelců s průměrem 32,3 bodů na zápas.

Garland takovou radost z nejlepšího výkonu kariéry neměl. Sám sice trefil deset trojek a zaostal jen šest bodů za rekordem Clevelandu, ale Kavalíři přesto prohráli. "Když jsem šel střídat, ani jsem nevěděl, že mám padesát bodů. Nikdo mi to neřekl a já se jen soustředil na to, jak zápas vyhrát. Statistiky jsem nesledoval. To je skvělé na tomto týmu, že nám nejde o statistiky, ale o tým. Proto nemohu mít radost ze svého výkonu, když jsme prohráli," řekl Garland.