Dallas prohrál první čtvrtinu 16:30 a v zápase měl manko až 19 bodů. "Není dobré, že jsme si dva zápasy s Hornets nechali utéct. Musíme přijít na to, jak tenhle náš sešup zastavit," uvedl trenér Jason Kidd. "Je to frustrující, obzvlášť s týmem, který máme," prohlásil rozehrávač Kyrie Irving, který dal 18 bodů.

V poslední části se Dallas po Dončičově šesté trojce dostal dokonce do vedení, ale na celkový zvrat už neměl sílu. Dončičovi hrozí, že kvůli 16. technické chybě v sezoně nebude hrát příští zápas s Indianou.

Po 13 utkáních se do sestavy Lakers vrátil LeBron James, který odložil doporučovanou operaci, aby mohl dokončit sezonu. Devatenácti body a osmi doskoky ale porážce s Bulls nezabránil. Teprve podruhé v kariéře nastoupil čtyřnásobný šampion NBA do utkání z lavičky. První zápas coby náhradník absolvoval v roce 2007 a v neděli přerušil 1313 zápasů trvající sérii startů v základní pětce.

"Viděli jste sami, jak rychle se vrátil do rytmu a dokázal si načasovat kroky, zakončovat a podobně. Je to zkušený hráč, který se dovede dobře připravit," řekl trenér Lakers Darvin Ham. Jamesovi pomohli Troy Brown Jr. a Malik Beasley s 18 body, ale na rozjeté Chicago, jež vedlo až o 21 bodů, to nestačilo.