Durant si při nájezdu do koše podvrknul levý kotník. Ačkoli ještě v rozcvičce pokračoval, krátce nato klub oznámil, že nebude připravený do zápasu, a během utkání nebyl ani na lavičce. Nemohl tak navázat na tři předchozí starty v dresu Suns, ve kterých měl na hřištích soupeřů průměr 26,7 bodu na zápas.

Chicago zaznamenalo proti Denveru cennou výhru v boji o desátou příčku ve Východní konferenci znamenající poslední postupové místo do předkola play off. Souboj dvou Nikolů tentokrát vyzněl lépe pro Černohorce Vučeviče, který v dresu Bulls s 25 body a 15 doskoky zastínil dvojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA Srba Jokiče (18 bodů a 12 doskoků).

Basketbalisté New Orleans zvítězili 113:106 nad Dallasem, poté co se jim povedlo ubránit Luku Dončiče na pouhých 15 bodů. To není ani polovina jeho sezonního průměru 33 bodů, Dončiče ale také limitovalo zranění stehna, kvůli kterému ve třetí čtvrtině z utkání odstoupil. Hvězdný Slovinec za 28 minut na hřišti trefil jen čtyři střely z pole a přišel o pozici nejlepšího střelce soutěže, do níž se posunul Joel Embiid z Philadelphie. Dallasu nepomohlo ani 27 bodů Kyrieho Irvinga, Pelicans táhl s 32 body CJ McCollum.