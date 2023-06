Dvacetileté čekání je u konce. Úžasný příběh, jsem šťastný, že jsem u toho, svěřil se kouč Opavy

Rozhodující bitvu vyhráli 108:104 v prodloužení. „Je to úžasný příběh a já jsem šťastný, že jsem u něho mohl být," svěřoval se opavský trenér Petr Czudek, jehož jméno bylo první, které opavští fandové začali vyvolávat.

„Bylo to skvělé finále a ty pocity jsou opravdu krásné. Jako trenér mám titul poprvé a bylo to pro mě těžké. Jako hráč jsem už věděl, co a jak, ale teď jsem viděl na klucích, že je svazoval ten pocit, že když proti nám nestojí Nymburk, že by to mohlo vyjít. I ten poslední zápas byl těžký, hrálo se prodloužení, přestože Děčínu chyběli klíčoví hráči," vykládal Czudek.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Radovan Kouřil z Opavy s pohárem pro ligové šampiony.

Čtvrtá bitva finále nabídla nervydrásající podívanou korunovanou nastaveným časem. To ovládli domácí veteráni Jakub Šiřina a trojkový mág Luděk Jurečka, jenž svou druhou trojkou v prodloužení na 105:101 čtyřiačtyřicet sekund před jejím koncem téměř zboural naplněnou halu. „Tenhle tým nabízí neuvěřitelné příběhy. Veteráni, mladí kluci. Martin Gniadek se vrátil v rozehrané sezoně. Ten tým toho hodně prožil," zamýšlel se Czudek.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Jakub Slavík z Opavy a Ty Nichols z Děčína.

A v hlavě měl i mizernou první půlku sezony. Do play off šli Opavané až ze sedmého místa a museli do předkola. V něm porazili Slavii Praha (2:1 na zápasy), v prvním kole play off postoupili přes Brno (4:2), v semifinále odstranili z cesty obhájce trofeje Nymburk (4:2) a pohádku dopsali proti Děčínu (3:1).

„Ta sezona opravdu nebyla dobrá. Pojďme si říct, že sedmé místo není úplně ideální vstup do play off. Ale v posledním zápase v předkole proti Slavii jsem cítil, ne že vyhrajeme titul, ale že jsme se trochu chytli a můžeme tu sezonu trochu zachránit, zdramatizovat. Ale v té době bych byl rád za kvalitní čtvrtfinále. Že dáme semifinále? Ježišmarjá, neblbněte! A titul, to už vůbec ne. Ale porazili jsme prvního druhého i třetího, takže je ten titul u nás zaslouženě," smál se Czudek.