Nymburk ztratil v Evropském poháru FIBA náskok a prohrál v Zaragoze

„Musíme jít dál. Byl to první zápas ve skupině. Asi by nás víc mrzelo, kdyby se tohle stalo na domácí palubovce, kde chceme vyhrávat. Nic nekončí,“ řekl v nahrávce pro média nymburský pivot Martin Kříž. „Je to smolný začátek a teď je na nás, jak se s tím vypořádáme. Poučíme se z toho, co bylo špatně, vyvarujeme se toho a budeme v dalších zápasech lepší a lepší, abychom měli šanci postoupit ze skupiny,“ doplnil Kříž.

Středočechům nepomohlo ve Španělsku ani 17 bodů Američana Jitauriouse Gordona. Domácí celek táhl Mark Smith, který byl s 20 body nejlepším střelcem zápasu. Nymburk si připsal v tomto ročníku soutěže teprve druhou porážku.

Nymburk nastoupil po náročném sedmnáctihodinovém přesunu. Kvůli zpožděním a zrušeným letům dorazil do Zaragozy až dnes ráno a zrušil i dopolední trénink. „Jsme rádi, že jsme to po té cestě zvládli a byli konkurenceschopní. Pět minut před koncem to bylo o deset v náš prospěch. Pak ale přišlo, co říkám, že máme vždy nějaký tříminutový výpadek. Během něj nejsme schopní hrát v útoku, co máme, dostaneme nějaké lehké koše a jsou nějaké díry v obraně. Ne, že by to byl strach z výhry, ale tohle by se stávat nemělo,“ uvedl Kříž.

Osmnáctinásobní čeští šampioni zahájili utkání bojovně. Zaragoza sice v první čtvrtině vedla dvakrát o sedm bodů, Nymburku se ale podařilo ve druhé části od stavu 21:27 osmibodovou šňůrou vývoj otočit. Do poločasové přestávky šli hosté s těsným mankem 41:42. Nejlepším střelcem domácích byl s 11 body Dejan Kravič, v dresu Nymburka měl osm bodů Thomas Bell.

Svěřenci kouče Tabelliniho ve druhé půli zlepšili obranu. Ve třetí čtvrtině povolili soupeři dvanáct bodů, sami jich nastříleli 24 a před závěrečnou částí měli 11 bodů k dobru. Vedle Bella se rozstřílel také Gordon.

V poslední části Nymburk zvýšil po trojce Jaromíra Bohačíka vedení až na 75:61 a zdálo se, že získá po pěti triumfech v základní skupině i první úspěch v osmifinálové části. Závěrečná necelá sedmiminutovka však českému týmu nevyšla.

Zaragoza se díky šňůře 12 bodů vrátila na dostřel a za podpory fanoušků dokonala sedmačtyřicet sekund před koncem po smeči Lucase Langarity obrat. Nymburk v posledních šesti minutách dal jen čtyři body a utkání ztratil.

„Na začátku poslední čtvrtiny jsme byli až plus čtrnáct bodů. Když tedy prohrajete koncovku o sedmnáct, tak bylo něco špatně. Musíme podívat na to, kde byly hlavní chyby, do dalších zápasů se těmto výpadkům vyvarovat a plnit všech čtyřicet minut, co chceme,“ dodal Kříž.