FIBA potvrdila vyloučení Rusů a Bělorusů z basketbalových šampionátů

V kvalifikačních bojích o MS na Filipínách, v Japonsku a Indonésii byli Rusové vyřazeni se skupiny H a Bělorusové ze skupiny B. V obou případech bez náhrady, jejich dosavadní výsledky byly anulovány, Rusové přitom všechny tři dosavadní zápasy vyhráli a vedli tabulku. Po jejich vyloučení mají zbylé týmy Itálie, Island a Nizozemsko jistý postup do druhé fáze stejně jako soupeři Bělorusů Řecko, Turecko a Británie.

MS basketbalistek, které se bude hrát od 22. září do 1. října v Austrálii, bylo rozlosováno na začátku března bez ruského týmu a už tehdy bylo kandidátem na uvolněné místo Portoriko, které za sbornou skončilo v únorovém kvalifikačním turnaji na posledním, čtvrtém místě. Ruské basketbalistky tehdy odehrály jen dva zápasy v Dominikánské republice, kde podlehly Belgii a porazily právě Portoriko.

Centrála mezinárodní federace také vyzvala vedení evropské zóny FIBA, aby přijala v nejbližších dnech rozhodnutí o osudu Rusů na ME. Sborná patří do skupiny A vedle domácí Gruzie, Španělska, Bulharska, Belgie a Turecka. Šampionát je na programu od 1. do 18. září.