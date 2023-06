Francouzský basketbalový supertalent Wembanyama vynechá letošní MS

Mistrovství světa je na programu od 25. srpna do 10. září a uskuteční se v Japonsku, Indonésii a na Filipínách. V říjnu poté odstartuje sezona NBA, do které Wembanyama vstoupí jako jednička letošního draftu.

"Chci s Francií vyhrávat tituly, ale tohle byla nutná oběť. Doufám, že to lidi pochopí," řekl Wembanyama. "Nemělo by to smysl z pohledu vývoje a z pohledu zdraví by to bylo nerozumné," přidal pivot.