Ginzburg se po skvělé dekádě loučil s velkým dojetím. Nástupcem má být zase cizinec

Za dobu svého působení dokázal Ginzburg obsadit milníky v podobě šestého místa na MS, sedmé příčky na ME i historické účasti na OH po 41 letech. A Česko jemu samotnému navíc přirostlo k srdci tak, že od roku 2020 získal i jeho občanství. „Jde o uznání, které koresponduje s mojí láskou k této zemi," prohlásil. V Česku žije od roku 2006, kdy začalo jeho tehdejší působení v Nymburce.

O to těžší to měl na závěr pražské skupiny loňského ME, kdy Češi v rozhodujícím zápase o postup porazili právě Izrael, čímž jej z dalších bojů vyřadili. V rodné zemi získal Neno velkou popularitu právě díky úspěchům s českou reprezentací a byl tam mediálně snad ještě větší hvězdou než u nás.