Ginzburgovi zabili bratrance, vyděšená Březinová má z Izraele odletět ve středu

Nějaký čas strávil v protileteckém krytu a zkomplikoval se mu návrat k týmu Prometej, úterní zápas Eurocupu proti Besiktasi ale nakonec stihnul. „Neno už je v Istanbulu. Byla to složitá cesta, ale dorazil v pořádku,“ napsal na instagramu šéf ukrajinského klubu Volodymyr Dubinskij. „Bohužel Neno ale tragicky přišel o bratrance, zabili ho na tom festivalu kousek od Gazy,“ uvedl pro Hitrádio šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

Do obtížné situace se dostala i česká basketbalistka Renáta Březinová, která do Izraele přijela před dvěma týdny za novým angažmá do klubu Elitzur Ramla. Ve městě ležícím zhruba hodinu jízdy autem od Pásma Gazy chtěla zakončit kariéru, jenže od soboty má úplně jiné myšlenky.