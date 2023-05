Grinerovou dojali fanoušci v prvním domácím zápase po návratu z ruského vězení

"Bylo to hodně emotivní a hodně příjemné. Je to součást uzdravovacího procesu, vypustit to ven. Trochu jsem se styděla," komentovala své dojetí z reakce publika, kde byli i její rodiče. "Nevěděla jsem, kdy a jestli se to ještě někdy stane. Mít je tu, trávit s nimi čas, hrát před nimi. To mě dohnalo k slzám. Ano, dostalo mě to," řekla Grinerová.