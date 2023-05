Grinerová si poprvé po propuštění z ruského vězení zahrála soutěžní zápas

"Každé maličkosti si teď vážím více. Už si třeba neříkám, že se mi nechce na trénink, protože jsem unavená. Na zítřek nejsou žádné záruky, nevíte, jak to bude vypadat. Taky se cítím o dost starší," řekla dvojnásobná olympijská vítězka, která odehrála 25 minut.

Do plné formy by se Grinerová chtěla dostat nejpozději do poloviny července, kdy je na programu Utkání hvězd. "Doufám, že budu zpět tam, kde jsem byla před tím, než se všechno stalo," uvedla.