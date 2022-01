Hammonová skončí v roli asistentky v San Antoniu, bude hlavní trenérkou ve WNBA

"Stát se hlavní trenérkou Las Vegas Aces je pro mě krok kupředu, je to krok správným směrem pro mě i ženský basketbal. Je to mimořádná příležitost, být hlavním koučem něco znamená," uvedla Hammonová, která hrála WNBA v letech 1999 až 2014 a šestkrát byla nominována do Utkání hvězd.