Za basketbalisty Pardubic bude hrát syn slavného pivota Vrankoviče Antonio

Pardubické basketbalisty posílil 213 centimetrů vysoký chorvatský pivot Antonio Vrankovič, syn dvojnásobného stříbrného medailisty z olympijských her a mistra Evropy Stojka. Do východočeského celku přišel z Cibony Záhřeb, v předchozích dvou sezonách působil v KK Split. V Pardubicích podepsal smlouvu do konce sezony, uvedl klub na svém webu.

Foto: Profimedia.cz Basketbalová legenda Stojko VrankovičFoto : Profimedia.cz

"Antonio je hráčem, který by nám měl pomoci na doskoku pod oběma koši, jeho doménou je obecně hra v podkošovém prostoru. Navíc přichází hladový ukázat svůj potenciál: ve svém předchozím klubu sice nastupoval jak v chorvatské lize, tak v Adriatické lize, tudíž mu nechybí herní praxe, nicméně jeho vytížení se pohybovalo mezi 10-15 minutami na zápas," uvedl sportovní ředitel pardubického klubu Radek Nečas. Pětadvacetiletý rodák z Minnesoty hrál také v zámořské univerzitní soutěži NCAA za Duke, v Evropě pak za B tým Grand Canarie. Jeho otec je v současnosti šéfem Chorvatské basketbalové federace. Stojko Vrankovič (218 cm) patřil ke strůjcům slavné éry po boku dalších chorvatských hvězd Dražena Petroviče či Toniho Kukoče, strávil pět sezon v NBA, vedle dvou stříbrných medailí z OH má i dva bronzy z mistrovství světa či titul a tři bronzy z Evropského šampionátu. S Panathinaikosem v roce 1996 vyhrál Evropskou ligu a má mistrovské tituly z Řecka, Itálie i bývalé Jugoslávie.

