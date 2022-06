Hvězda NBA Durant si řekl o výměnu z Brooklynu

Třiatřicetiletý Durant je hráčem Nets od roku 2019, ale první sezonu celou vynechal po zranění achilovky. Vloni se v klubu dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2026 za 198 milionů dolarů. V nadcházející sezoně mu kontrakt zajišťuje příjem 44,1 milionu dolarů.

V případě Durantova odchodu se rozpadne úderná dvojice, kterou tvořil s Kyriem Irvingem. Ten se naopak před několika dny rozhodl uplatnit opci a v týmu pokračovat. Brooklyn letos vypadl v prvním kole play off, vloni ve druhém.

Durant je dvanáctinásobným účastníkem Utkání hvězd NBA, čtyřikrát byl králem střelců základní části. Trojnásobný olympijský vítěz a světový šampion z roku 2010 slavil v NBA oba tituly s Golden State a v roce 2017 i 2018 získal také ocenění pro nejužitečnějšího hráče finále, v roce 2014 byl MVP celé ligy. Do NBA jej uvedl v roce 2007 jako dvojku draftu Seattle, po jedné sezoně ale přestoupil do Oklahomy, kde před odchodem do Golden State strávil osm sezon.