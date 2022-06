Westbrook se rozhodl strávit další sezonu NBA v Lakers

Westbrook kontrakt v celkové hodnotě 206 milionů dolarů podepsal ještě jako hráč Oklahomy, zatím ale každý rok smlouvy strávil v jiném klubu. Po jedenácti letech v týmu Thunder odešel do Houstonu, pak do Washingtonu a v minulém ročníku působil v Lakers. Tam vytvořil hvězdné trio s LeBronem Jamesem a Anthonym Davisem, ale většinou kvůli zraněním spolu všichni tři nastoupili jen do 21 utkání a Lakers se nedostali ani do play off. Po jedné z nejhorších sezon v historii sedmnáctinásobných šampionů NBA byl propuštěn trenér Frank Vogel a jeho nástupcem se stal Darvin Ham.