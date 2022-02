"Sledovat Kyrieho, to je jako sledovat nějakou videohru. Je neskutečné, jak se pohybuje a jak proměňuje těžké střely," řekl po svém debutu nový rozehrávač Brooklynu Goran Dragič, zkušený mistr Evropy se Slovinskem. Domácím nebylo nic platné, že Bobby Portis měl 30 bodů a 12 doskoků, Janis Adetokunbo 29 bodů a 14 doskoků a Khris Middleton 25 bodů.

Brooklyn se minutu a půl před koncem dostal do vedení zásluhou trojky Bruce Browna, a pak si náskok hlídal díky trestným hodům. Adetokunbo se ještě v poslední vteřině snažil o vyrovnávající trojku, ale minul.

Ještě lepší výkon než Irving předvedl Morant, který si vyšlápl na Chicago. Svou rychlostí ničil obranu Bulls a 46 body si o dva body vylepšil osobní maximum a také rekord Memphisu. "Před zápasem tady pouštěli akce Michaela Jordana, tak jsem se koukal. A asi mi to pomohlo, protože jsem najednou všechno trefoval," smál se Morant.

Grizzlies se navíc povedlo přibrzdit ve skvělé formě hrajícího DeMara DeRozena. Ten sice dal 31 bodů, ale potřeboval na to 29 střel. Přišel tak o svou rekordní šňůru osmi zápasů s alespoň 35 body a padesátiprocentní střelbou. Byl to pro něj ale desátý zápas s alespoň 30 body v řadě, což se za Chicago naposledy na začátku devadesátých let povedlo právě Jordanovi. Ten drží klubový rekord s 11 zápasy v řadě.