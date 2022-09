Izraelský tým dovedl k výhře další hráč NBA Deni Avdija, autor 23 bodů a 15 doskoků. Byl to právě křídelní hráč Washingtonu, který svou třetí trojkou v utkání vyrovnal v poslední minutě normální hrací doby na 79:79. Izraelci tříbodovým košem otevřeli i dodatečnou pětiminutovku a už před sebe soupeře nepustili. Markkanen sice pěti body za sebou dokázal ještě vyrovnat na 84:84, jenže odpověď měl opět Avdija.

Ve skupině C v Miláně Řekové pod vedením superstar Janise Adetokunba porazili Chorvatsko 89:85. Nejužitečnější hráč NBA z let 2019 a 2020 a hvězdný hráč Milwaukee nastřílel 27 bodů, doskočil 11 míčů a přidal šest asistencí, bodově se mu ze spoluhráčů vyrovnal i americký rodák a autor pěti trojek Tyler Dorsey, rozehrávač Dallasu. Jejich tým vedl ve druhé čtvrtině až o 19 bodů, ale Chorvaté se ještě dokázali přiblížit až na dva, jenže to bylo ze strany týmu kolem rozehrávače Utahu Bojana Bogdanoviče maximum. Střeleckým lídrem Chorvatů byl s 23 body a pěti tříbodovými koši naturalizovaný Američan Jaleen Smith, Bogdanovič přidal 19.