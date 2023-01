Sacramento

"Jsem rád, že se ten zápas vyvíjel takto. Potřebovali jsme nějaký zápas, ve kterém se nám soupeř vrátí do hry a hráči budou nuceni zvládnout koncovku. A to se povedlo. Je to dobrá zkušenost do dalších bojů," řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. "I když jsme prohráli, tak já na své hráče nemohu být více pyšný. Byl to od nás skvělý zápas," konstatoval kouč San Antonia Gregg Popovich, v jehož týmu bylo osm hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem.