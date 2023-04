Lakers se díky výhře dotáhli v tabulce Západní konference na městské rivaly Clippers. O výhru, ale i odehraný zápas více mají obhájci titulu z Golden State, kteří porazili Oklahomu City 136:125. Právě mezi Lakers, Clippers a Warriors se rozhodne o dvou přímých postupech do play off, na třetího zůstane předkolo. Promluvit do tohoto zápolení by ale ještě mohly i Minnesota nebo New Orleans.