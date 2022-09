Jediný trénink Češi nepropásli a doufají, že za nimi i do Berlína přijede dost fanoušků

Krajánci z německé bundesligy přijeli do známého prostředí. „Hala je super, znám ji. Hráli jsme tu ligu proti celku Alba Berlín, konalo se tu i Final Four německého poháru," tvrdil pivot Martin Peterka, jenž dosud působil v Braunschweigu a během ME se dotáhl jeho přestup do Würzburgu.