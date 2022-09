Veselý varuje, že Řekové jsou třikrát silnější. Do Berlína ale nechtěl jet pouze na výlet

„Budeme se snažit do toho dát všechno, i když favoritem rozhodně nejsme," říká Veselý, jenž byl u toho, když národní tým loni v červenci v kanadské Victorii porazil ve finále olympijské kvalifikace senzačně Řecko 97:72. Tam ale soupeři chyběla největší hvězda Janis Adetokunbo z Milwaukee, dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA a na letošním evropském šampionátu s průměrem 29,5 bodu na zápas i král střelců.

„S Janisem jsou Řekové třikrát lepším týmem. Bude to těžké, musíme se na něj připravit a zprávy o tom, že si na konci skupiny v Miláně pochroumal kotník, bych bral s rezervou. Mají dva dny na to dát ho do kupy," uvažuje český podkošoví hráč, jenž upozorňuje i na velmi šikovného rozehrávače Nicka Calathese z Barcelony.

Řecko v základní skupině nepoznalo porážku, ve všech pěti zápasech dali minimálně 85 bodů. „Musíme se soustředit na to, abychom jejich hvězdám hru co nejvíc otrávili. Janise ve hře jeden na jednoho určitě nezastavíme, takže to chce zkoušet ho zdvojovat, vypomáhat si. Bude to velice, velice náročný," dodává Tomáš Satoranský, který po tři týdny starém zranění kotníku režíroval ve čtvrtek postupovou nad Izraelem.

Veselý v klíčovém souboji s Izraelci odehrál přes 33 minut, nejvíc z českých hráčů. "Taky jsem hotovej. Věděli jsme, že je to 'do or die', s tím jsme do toho šli. Naše hra je agresivní a rychlá, takovou jsme museli předvádět. Jsem rád, že je Saty takový blázen a pomohl nám i se zraněným kotníkem," líčí a připomíná, že pro kouče Ronena Ginzburga, jenž má už dva roky české občanství, byl duel proti jeho rodné zemi dost prestižní. „Normálně trenér říká u soupeřů jen čísla a dnes uváděl rovnou jména. To byla jediná změna," směje se.

Dvaatřicetiletá letní posila Barcelony měl stejně jako spoluhráči před turnajem vyšší ambice než čtvrté místo z domácí části turnaje, ale je šťastný, že přijde play off a může dal snít o úspěchu. Náš cíl byl jít dál ze skupiny. Povedlo se a spadl nám kámen ze srdce. Sice ne tak, jak jsme si představovali, ale postup je postup a při všech problémech, které jsme měli, má svou váhu," míní.

Národní tým si po ranním přeletu speciálem mohl až v podvečer zatrénovat v berlínské Mercedes-Benz Areně pro 14 500 diváků, která bude hostit už všechna utkání vyřazovací části šampionátu. Do německé metropole se během pátku přesouvaly postupující týmy nejen z Prahy, ale i Milána, Kolína nad Rýnem a Tbilisi.